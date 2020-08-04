شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية عن انفجار بيروت: «قلوبنا مع كافة المتضررين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها حيال عواقب انفجار بيروت، وقالت إنها تعمل مع الشركاء لتلبية الاحتياجات العاجلة. وأضافت المنظمة: «قلوبنا مع كافة المتضررين». ووقع انفجار هائل، في مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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