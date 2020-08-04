شكرا لقرائتكم خبر عن ١٠٠ ألف مصرى قضوا إجازة عيد الأضحى بفنادق البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عدد من العاملين بالسياحة، إن إجمالى المصريين الذين قضوا إجازة عيد الأضحى بالفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر وصل لنحو ١٠٠ ألف نزيل، يمثلون نحو ٣٠٠ ألف ليلة سياحية بإشغالات وصلت ١٠٠% من الطاقة الاستيعابية المقررة من وزارة السياحة لتشغيل الفنادق وهى ٥٠%، حسب الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ماجد القاضى، الخبير السياحى، إن السياحة الداخلية خلال إجازة العيد أنعشت إشغالات الفنادق لأول مرة منذ نحو ٨ أشهر مع بداية انتشار فيروس كورونا.

وأضاف «القاضى» أن هناك إقبالًا من المصريين على قضاء الفترة المتبقية من إجازة الصيف من خلال الحجز بفنادق البحر الأحمر، وذلك مع انخفاض أعداد المصابين بكورونا فى مصر وإعلان نتيجة الثانوية العامة وتواجد عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج مع أسرهم فى مصر، متوقعًا أن ترفع وزارة السياحة نسبة الإشغالات المقررة بالفنادق من ٥٠ إلى ٧٥% وذلك بعد التزام القرى السياحية بتطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا وعدم رصد أى مخالفات أو إصابات.