شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يشهد حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، تنفيذ عدد من الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمدينة بنها بمنطقة الحرس الوطني حيث تم إزالة مبنى على مساحة 300 متر ٢ لم يتقدم أصحابه بتسديد رسوم جدية التصالح. جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القليوبية ومركز شرطة بنها.

وشهد المحافظ أعمال الإزالة باستخدام معدات الوحدة المحلية والأجهزة المعنية بهدف منع وإزالة التعديات على أراضي الدولة، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بالقليوبية.

وأكد الهجان أن الإزالات تشمل الأراضي التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم تتقدم أصلا بطلبات تقنين والحالات التي تم التقدم بشأنها طلب تقنين فقط ولم تستكمل أي إجراءات وكذا الحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم تسدد وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإزالة التعديات في المهد وتكثيف مجهودات وحملات إزالة المخالفات والتعديات يوميا لردع المعتدين على حق الشعب.