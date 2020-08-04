شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عامل مصري بالقرب من موقع انفجار بيروت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعربت السفارة المصرية في لبنان عن تضامنها العميق مع الشعب اللبناني الشقيق على اثر الحادث الاليم الذي شهدته العاصمة بيروت.
,تتقدم السفارة بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
وتطمئن السفارة أبناء الجالية المصرية في لبنان أنه بالتواصل مع رابطة الجالية المصرية والكنيسة القبطية والمؤسسات المصرية المختلفة ومناطق تجمعات المصريين في لبنان فإن أبناء الجالية بخير ولم تشهد الساعات الاخيرة سوى حالة اصابة واحدة لمواطن مصري يعمل بالقرب من مكان الانفجار وسقط بفعل التدافع، وحالته مستقرة ويتلقى العلاج اللازم بالمركز الطبي المصري في بيروت.
وسوف تستمر السفارة في متابعة تجمعات المصريين في لبنان للاطمئنان على الجميع وتقديم العون اللازم، وفي حالة الاحتياج لمساعدة يرجى الاتصال على الخط الساخن رقم 0096176654634 وكذلك الرقم 009611825566 (الرقم الداخلي 102 أو 104).
وتواصل السفارة اتصالاتها على مدار الساعة مع المسئولين اللبنانيين لمتابعة تطورات الموقف أولا بأول.
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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