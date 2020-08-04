شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لإزالة الإشغالات والمخالفات في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قاتد العميد نعمان على، رئيس حي الشرق ببورسعيد، الثلاثاء، حملة لإزالة الاشغالات ورفع المخالفات بشارع سوق البازار وشوارع الحي المختلفة. وأسفرت الحملة عن إزالة فروشات وعربات يد من نهر الطريق وإزالة تعديات المحلات على الأرصفة. وتأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التي تتم بكافة المناطق بنطاق الحى لازالة الاشغالات والمخالفات. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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