شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء الغلابة.. الخير ممتد فى شوارع مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبيب الغلابة.. لقب أو وصف اشتهر به الدكتور محمد مشالى، لكنه فى حقيقة الأمر لم يكن قاصرا عليه وحده، ففى شوارع مصر، يمشى الخير على قدمين، بحاثا عن المحتاجين ليشفى آلامهم دون المتاجرة بها، أطباء نذروا أنفسهم وعلمهم وخبرتهم لعلاج المحتاجين من البسطاء والفقراء، ولم يفكروا يوما فى البحث عن الشهرة بل فتحوا أبواب عيادتهم، ومنازلهم لاستقبال المرضى.
فى هذا الفيديو، نتعرف معا على قصص جديدة لأطباء الغلابة فى الغربية والشرقية.
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