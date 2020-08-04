شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يدين الهجوم على مخيم للاجئين بالكاميرون ويدعو المجتمع الدولى لحمايتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف مواطنين أبرياء فى مخيم للنازحين فى قرية نيجيتشاوا شمال الكاميرون يوم الأحد الماضى، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، وإصابة 11 آخرين، وتسبب فى فرار ما يقرب من 1500 بمن فيهم سكان القرية المضيفة، إلى بلدة موزوغو القريبة بحثًا عن الأمان.

وأكد الأزهر أن هذه الجرائم التى ترتكب ضد اللاجئين النازحين كارثة إنسانية، تدل على تجرد مرتكبيها من أدنى معانى الإنسانية، فبدلًا من أن يقدم إليهم ما يحتاجونه من طعام وأدوية ومسكن تراق دماؤهم ويروَّع أمنهم، داعيًا المجتمع الدولى لتكثيف جهوده من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم والعمل على حماية اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازى للكاميرون قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.