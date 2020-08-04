شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والآثار يعزى لبنان حكومة وشعبا فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، خالص التعازى والمواساة للأشقاء فى لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذى وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، داعيا الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى، وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.

وكان رئيس وزراء لبنان حسان دياب قد أكد في تعليقه على الحادث، أن المسؤولين عن انفجار مستودع خطر في منطقة مرفأ بيروت اليوم الثلاثاء سيدفعون الثمن.

وتعهد دياب فى كلمة تلفزيونية بألا تمر هذه الكارثة دون حساب، وقال إنه سيتم كشف الحقائق بخصوص هذا المستودع الخطر الموجود هناك منذ 2014، مضيفا أنه لن يستبق التحقيقات.

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وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت .

ودعت كافة القوى والتيارات والأحزاب السياسية في لبنان، مناصريها إلى النزول فى المناطق المنكوبة بالعاصمة /بيروت/ وضواحيها، والتي تعرضت لأضرار بالغة جراء الانفجار الهائل الذى وقع اليوم بميناء بيروت البحرى، والمساهمة فى عمليات الإنقاذ والتبرع بالدم للمصابين وتقديم المساعدات لجميع المواطنين المحتاجين والمنكوبين.

وأطلق حزب "القوات اللبنانية" و"تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وحزب التوحيد العربي وتيار "العزم" وغيرها من القوى والأحزاب والتيارات السياسية، المناشدات للمنتسبين إليها بسرعة التجاوب والنزول لتقديم يد العون للمحتاجين.