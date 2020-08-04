شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: الجامعة المصرية بكازخستان تفوز بالمركز الأول فى محاربة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف، أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازخستان، تلك الجامعة التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بدولة كازخستان قد حصلت على المركز الأول في مجال الشفافية ومحاربة الفساد كما سبق وأن حصلت على المركز الأول في مجال الدراسات الإسلامية وعلى شهادة الجودة والاعتماد الدولي لمدة خمس سنوات للمرة الثانية على التوالي .

وأضاف جمعة فى بيان له اليوم:"لأول مرة في جمهورية كازاخستان قام تحالف طلاب كازاخستان بترتيب الجامعات من خلال التقييم المباشر لطلاب التعليم قبل الجامعي وطلاب التعليم الجامعي والخريجين وطلاب الماجستير والدكتوراه، وذلك في الفترة من (14) مايو إلى (20) يونيو (2020)، وقد حضر الاستطلاع طلاب وخريجي الجامعات في ( 14) منطقة و ( 3) مدن في البلاد".

وذكر بيان للوزارة أنه كان قد تم تحديد رئيس تحالف الطلاب..( إلياس توستكباييف) “وفقًا للجنة الإحصاء التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان في فبراير 2020 ، ومن خلال الاستطلاع تبين أن عدد الطلاب الذين يدرسون (604،345) طالبًا في البلاد في العام الدراسي ( 2019-2020م)،وقد شارك في هذا الاستطلاع (112،247) طالبا من مختلف المراحل التعليمية بكازخستان ، وهذا العدد يمثل 18.6٪ من إجمالي عدد الطلاب في جمهورية كازاخستان.

و قد تم نشر رابط المسح الاجتماعي من قبل وسائل الإعلام و Instagram و Facebook ، بالإضافة إلى الفروع الإقليمية لتحالف الطلاب في كازاخستان ، بين الطلاب ومجموعات WhatsApp من قبل الناشطين.

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ويهدف هذا الاستطلاع إلى التقييم المستقل للتعليم العالي ، وتوفير التوجيه الوظيفي ومعلومات شاملة للمتقدمين ، والمساهمة في تطوير نظام التعليم في البلاد ووضع توصيات للوزارات والجامعات المسؤولة عن التعليم في كازاخستان.

وبحسب نتائج الاستطلاع فقد حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة ألماطي بدولة كازخستان على المركز الأول على الجامعات الكازاخية في الشفافية ومحاربة الفساد ، كما سبق وأن حصلت الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازخستان على المركز الأول في مجال الدراسات الإسلامية بين جميع الجامعات في دولة كازخستان وحصلت على شهادة الجودة والاعتماد الدولية لمدة خمس سنوات للمرة الثانية على التوالي .