شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكاثوليكية يتواصل مع بطريرك الموارنة للأطمئنان على الوضع فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، أنه نظرا للأحداث الراهنة ببيروت - الانفجار- تواصل البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بالبطريرك الكاردينال بشارة الراعى بطريرك الموارنة للاطمئنان على البلاد وعلى أبنائها.

وأضافت الكنيسة فى بيان، وقد عبّر البطريرك إبراهيم إسحق عن أسفه على هذا الحادث المولم، والذى تسبب فى كثير من الضحايا والجرحى، وأّنه مُتّحد معه ومع جميع الشعب فى الصلاة، من أجل سلام الله يحل فى قلوب جميع المتضررين، كما تم الاطمئنان على الرعية القبطية بلبنان وراعيها الأب أنطونيوس مقّار.

وكان البابا تواضروس الثانى، قد تقدم، بالتعزية للحكومةً والشعب اللبنانى، فى ضحايا حادث ‏الانفجار الذى وقع اليوم بالعاصمة بيروت.‏

وقال البابا تواضروس الثانى، فى تعزيته:" تعزية ومواساة..بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة ‏القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا فى لبنان حكومةً ‏وشعبًا، فى ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذى وقع اليوم بالعاصمة بيروت، نصلى إلى الله ‏أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التى روعها هذا الحادث ‏الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء".‏

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وفى نفس السياق، أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ فى مصرَ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكى، عن صدمتِها وحزنِها البالغِ إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذى هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، اليومَ الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا ومئاتِ الضحايا.

وقال رئيسُ الإنجيلية: "نشاركُ الشعبَ اللبنانى مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه فى هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلى إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالى الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".

وحزن كبير يخيم على الشارع اللبنانى، بعد الانفجار الكبير الذى هز العاصمة بيروت منذ قليل، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو والصور، لآثار الانفجار، ولحظات الانفجار نفسها، والتى ظهر بها دخان كثيف فى سماء بيروت قبل أن يسمع دوى انفجار كبير.

وأفادت فضائية سكاى نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية أن انفجار بيروت أسفر حتى الان عن سقوط 30 قتيلا و3000 جريح.

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت.