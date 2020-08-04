هيكل: نتابع بقلق بالغ آثار انفجار بيروت.. وندعو اللبنانيين لنبذ الخلافات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل أنه يتابع بقلق بالغ آثار الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء، والذي امتد لمحيط عدة كيلومترات، وأثار الذعر فى نفوس الشعب اللبناني كله.

ودعا هيكل، اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن الاختلاف يغري بالعدوان..واختتم "رحم الله من استشهدوا فى هذا الانفجار، وأدعو الله أن يحفظ لبنان وأهلها".

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