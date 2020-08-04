شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسُ الإنجيلية عن انفجار بيروت: "نشارك الشعب اللبنانى فى أحزانه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الطائفةُ الإنجيليةُ فى مصرَ، وعلى رأسِها الدكتور القس أندريه زكى، عن صدمتِها وحزنِها البالغِ إزاءَ الانفجارِ الضخمِ الذى هزَّ العاصمةَ اللبنانيةَ بيروت، اليومَ الثلاثاء، مخلفًا وراءه دمارًا كبيرًا ومئاتِ الضحايا.

وقال رئيسُ الإنجيلية فى بيان مساء اليوم الثلاثاء: "نشاركُ الشعبَ اللبنانى مشاعرَ الألمِ، ونتضامنُ معه فى هذه الكارثةِ الإنسانيةِ، ونصلى إلى الله أن يمنحَ العزاءَ والصبرَ لأهالى الضحايا والشفاءَ العاجلَ للمصابين".

وكان البابا تواضروس الثانى، قد تقدم، بالتعزية للحكومةً والشعب اللبنانى، فى ضحايا حادث الانفجار الذى وقع اليوم بالعاصمة بيروت.‏

وقال البابا تواضروس الثانى، فى تعزيته:" تعزية ومواساة.. بالأصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا فى لبنان حكومةً وشعبًا، فى ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذى وقع اليوم بالعاصمة بيروت، نصلى إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التى روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء".

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وحزن كبير يخيم على الشارع اللبنانى، بعد الانفجار الكبير الذى هز العاصمة بيروت منذ قليل، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو والصور، لآثار الانفجار، ولحظات الانفجار نفسها، والتى ظهر بها دخان كثيف فى سماء بيروت قبل أن يسمع دوى انفجار كبير.

وأفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية أن انفجار بيروت أسفر حتى الان عن سقوط 30 قتيلا و3000 جريحا .

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت .