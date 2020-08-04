شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتقدم بالتعزية للشعب والحكومة اللبنانية فى ضحايا الانفجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم البابا تواضروس الثاني، بالتعزية للحكومةً والشعب اللبناني، في ضحايا حادث الانفجار الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت.‏

وقال البابا تواضروس الثاني، فى تعزيته:" تعزية ومواساة..بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أتقدم بخالص التعزية والمواساة لأشقائنا في لبنان حكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث الانفجار المؤسف الذي وقع اليوم بالعاصمة بيروت، نصلي إلى الله أن ينعم بالشفاء العاجل على المصابين ويمنح السلام والهدوء للنفوس التي روعها هذا الحادث الأليم وأن يحفظ لبنان الشقيق من كل سوء".

وحزن كبير يخيم على الشارع اللبنانى، بعد الانفجار الكبير الذى هز العاصمة بيروت منذ قليل، حيث انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى الفيديو والصور، لآثار الانفجار، ولحظات الانفجار نفسها، والتى ظهر بها دخان كثيف فى سماء بيروت قبل أن يسمع دوى انفجار كبير.

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وأفادت فضائية سكاي نيوز، في نبأ عاجل، منذ قليل، نقلا عن وزارة الصحة اللبنانية أن انفجار بيروت أسفر حتى الان عن سقوط 30 قتيلا و3000 جريحا .

وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، عقب التفجير الضخم الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت .