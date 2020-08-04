لغز العثور على جثة طفل في الشارع بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تباشر أجهزة الأمن بالجيزة التحقيق في اتهام ربة منزل بالتخلص من طفلها. تلقى مسؤول غرفة عمليات شرطة النجدة إشارة من الأهالي بالعثور على جثة طفل مُلقاة بالشارع. المعاينة الأولية كشفت أن الجثة لطفل لم يتعد الأربع سنوات، وبها آثار اعتداء بسلاح أبيض. التحريات رجحت وقوف الأم وراء ارتكاب الواقعة. وأمكن ضبط المشتبه بها تمهيدا لسماع أقوالها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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