محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام؛ لضبط جرائم الغش التجاري والتلاعب بالدعم. خلال الشهر الماضي، أمكن ضبط 37 ألفا و868 قضية تمونية متنوعة بينها 443 قضية بيع أسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 31 ألفا و299 أسطوانة تقدر قيمتها بـ4 ملايين و225 ألفا و365 جنيها. وشملت المضبوطات 87 قضية مواد بترولية بمضبوطات مليون و4 آلاف و110 آلاف لتر تم تجميعها لبيعها في السواق السوداء، و326 قضية بيع سلع مدعمة بمضبوطات 99 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة. كما أسفرت الجهود الأمنية المبذولة خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط 49 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت 30 طن سلع غذائية مدعمة متنوعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر إحداها بقيمة 4 ملايين جنيه.. مباحث التموين تتصدى لجرائم الغش التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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