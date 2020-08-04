تجديد حبس عاطل أشعل النار في شاب من ذوي الاحتياجات لرفضه دفع إتاوة بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بنيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عز، المحامي العام الأول للنيابات، تجديد حبس عاطل "مسجل خطر"، 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية قيامه بإضرام النار في شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، لرفضه دفع مبلغ إتاوة له، لشراء مواد مخدرة، في منطقة المرج.

وكشف المتهم أنه يوم الواقعة تقابل مع الشاب المعاق بأحد شوارع المنطقة، موضحًا أنه معتاد على ضرب المجني عليه بقسوة، بالإضافة إلى استلائه على ما بحوزته من مبالغ مالية، موضحًا أنه حاول الحصول من الضحية على المبالغ المالية التي معه، إلا أن الشاب المعاق رفض طلبه بإعطائه المال أمام المارة في الشارع، فقرر الانتقام منه، ليرهب به باقي أهل المنطقة، ويكون عبره لهم.

وكان رجال مباحث أمن القاهرة، تمكنوا من ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالتعدي على أحد الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وإحداث إصابته في منطقة المرج وحرر محضر بالواقعة.

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تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم تواجد شخص "مجهول الهوية" في العقد الثالث من العمر وبه إصابات عبارة عن "جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين"، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتعذر سؤاله لكونه "من ذوي الاحتياجات الخاصة" -معاق ذهنيا-.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجني عليه كان صحبة أحد الأشخاص (مسجل خطر "فرض سيطرة" سبق اتهامه في 40 قضية ومطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام) وأنه وراء إحداث إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجني عليه، وحال تواجدهما بمحل سكنه طلب منه المُصاب مبلغ مالي إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجني عليه بالضرب، وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه وأضرم النيران به محدثاً إصابته المشار إليها، وتم بإرشاده ضبط زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.