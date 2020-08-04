محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: نشر مجلس الوزراء على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو يستعرض جهود الدولة في تأهيل وتبطين الترع. واختار المجلس ترعة السرو" كنموذج للتعاون بين وزارة الرى والمنتفعين من خلال تأجير جزء من جسورها للمزارعين للزراعة بمقابل انتفاع طبقًا للقرارات الوزارية على أن يقوم المنتفعين بازالة أي مخالفات على الترعة وأيضًا منع إلقاء أي مخلفات بها والمحافظة على أعمال التأهيل التي تمت على الترعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. "الوزراء" يستعرض جهود الدولة في تأهيل وتبطين الترع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.