مرشح مستقبل وطن بالجيزة يزور أهالي "ابوالنمرس" ويطالبهم بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أجرى أحمد دياب، المرشح عن حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالجيزة، والمرشح عادل ناصر والمرشح عصام هلال، زيارة لأبو النمرس بمحافظة الجيزة، استعدادا لإجراء انتخاباتمجلس الشيوخ

وقال دياب، أثناء لقائه مع أهالي أبوالنمرس، إن الترشح ليس شخصيا، وإنما ترشيح لشاب حزبي يفتح الباب أمام كل الشباب للمشاركة السياسية.

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وطالب أحمد دياب، بالشباب باستغلال الفرصة والنزول للمشاركة في الانتخابات، واستغلال الفرصة، مضيفا:"أبوالنمرس هتضرب مثل في المشاركة الانتخابية".

وأحمد دياب هو أبرز الوجوه الجديدة التي دفع بها حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهو أمين مساعد أمانة شئون الرياضة والثقافة والفنون بالحزب.

ويخوض دياب، الانتخابات على المقعد الفردي برقم 5 رمز قناة السويس، ويمتلك خبرة كبيرة فى مجال ريادة الأعمال تتجاوز ٢٦ عاماً، فضلا عن خبرته في المجال الرياضي، ومساهمته في تأسيس أحد شركات الاستثمار الرياضي، ويشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وساهم في إنشاء نادي "زد إف سي" لكرة القدم، والذي أثرى المنظومة الرياضية بشدة خلال السنوات القليلة الماضية، من حيث الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.