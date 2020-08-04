محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365
وجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خالص التعازي والمواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعبا، جراء حادث الانفجار الأليم الذي وقع اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء.
ودعا وزير السياحة في بيان له، الثلاثاء، الله عز وجل بالشفاء العاجل لجميع الجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان.
وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير السياحة يعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.