الأعلى للإعلام يعتمد شعاره الرسمي الجديد - صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 اعتمد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشعار الجديد الخاص به ليبدأ استخدامه ابتدءا من اليوم الثلاثاء. وأكد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، في بيان له، الثلاثاء، أن الشعار الجديد تم الموافقة عليه بعد عرضه على المجلس في اجتماعه الأخير والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة من أعضاء المجلس.

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