عبدالعال يرسل برقية مواساة لرئيس مجلس النواب اللبناني في انفجار مرفأ بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مساء الثلاثاء، ببرقية مواساة إلى رئيس مجلس النواب اللبناني، للتعزية في الحادث الذي وقع بالعاصمة "بيروت".

وجاء في البرقية:

"لقد هالنا ما سمعنا ورأينا من خسائر مادية وبشرية تخلفت عن الانفجار الضخم الذي طال مرفأ بيروت، الرئة التي يتنفس منها بلدكم الشقيق.

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إننا في مصر لمحزونون للنتائج المأساوية التي رشحت عن هذا الحادث الكارثي، وإصابة البنية التحتية، ووفاة وإصابة العديد من أبناء بلدكم الشقيق.

وإننا إذ نشاطركم الأحزان في هذا المصاب الجلل ويتضامن مجلس النواب المصري معكم لتجاوز هذه الخسائر ، فإننا نرجو الله العلي القدير أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم، بواسع رحمته وأن يلهمكم وذويهم الصبر والسلوان وأن يعجل بشفاء المصابين".

وهزّ انفجار ضخم العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم الثلاثاء، وأثار الرعب في نفوس سكانها، ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقاطع فيديو تعرض لحظة الانفجار الضخم، مع تصاعد سحابة دائرية بيضاء وأعمدة دخان في المكان، واهتزاز الأراضي في المناطق المحيطة به.