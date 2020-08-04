وزير الإعلام: نتابع بقلق آثار انفجار بيروت.. وندعو الشعب اللبناني لنبذ الخلافات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أنه يتابع بقلق بالغ آثار الانفجار الذى وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم الثلاثاء، والذي امتد لمحيط عدة كيلومترات، وأثار الذعر فى نفوس الشعب اللبناني كله.

ودعا هيكل في بيان له، الثلاثاء، اللبنانيين للوحدة ونبذ الخلافات بأسرع وقت ممكن، موضحاً أن الاختلاف يغري بالعدوان..واختتم "رحم الله من استشهدوا فى هذا الانفجار، وأدعو الله أن يحفظ لبنان وأهلها".