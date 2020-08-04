أخبار مصر | الأزهر يدين الهجوم على مخيم للاجئين بالكاميرون

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأزهر يدين الهجوم على مخيم للاجئين بالكاميرون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدان الأزهر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواطنين أبرياء في مخيم للنازحين في قرية نيجيتشاوا شمال الكاميرون يوم الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، وإصابة 11 آخرين، وتسبب في فرار ما يقرب من 1500 بمن فيهم سكان القرية المضيفة، إلى بلدة موزوغو القريبة بحثًا عن الأمان.

واكد الأزهر أن هذه الجرائم التي ترتكب ضد اللاجئين النازحين كارثة إنسانية، تدل على تجرد مرتكبيها من أدنى معاني الإنسانية، فبدلًا من أن يقدم إليهم ما يحتاجونه من طعام وأدوية ومسكن تراق دماؤهم ويروَّع أمنهم، داعيًا المجتمع الدولي لتكثيف جهوده من أجل القضاء على هذا الإرهاب الغاشم والعمل على حماية اللاجئين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للكاميرون قيادةً وحكومةً وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية الهجوم الإرهابي الذى شنته جماعة "بوكو حرام" على مخيم للنازحين شمال الكاميرون مما أدى إلى مقتل 16 شخص وإصابة 8 آخرين بإصابات متفرقة.

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وأكد مرصد الإفتاء أن جماعة "بوكو حرام" الإرهابية تكثف هجماتها فى شمال الكاميرون خلال الفترة الحالية فى محاولة منها لصدارة المشهد ونشر منهجها وفكرها المتشدد بالقوة.

وشدد مرصد الإفتاء فى بيانه الذى أصدره اليوم، على تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكافة أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذاءها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

وحذر مرصد الإفتاء من تزايد هجمات "بوكو حرام" خلال الفترة المقبلة فى شمال الكاميرون فى إطار سعي الجماعة الإرهابية لنشر فكرها المتشدد بقوة السلاح.

وأوضح المرصد أن جماعة "بوكو حرام" المتطرفة تعمل على استغلال ضعف المعرفة الدينية لدى الكثير من سكان القرى والبلدان الإفريقية النائية لنشر المناهج المتطرفة، وتلقين أهل تلك البلدان المعتقدات المتشددة التي تحقق أهداف التنظيم، وتسهم في تزويد الجماعات والحركات بالكثير من العناصر الانتحارية، وتضمن للتنظيم استمرار الحاضنة الشعبية والإمداد البشري، بدعوى أن ما يقوم به العنصر الإرهابي هو نوع من الجهاد المشروع.

ودعا مرصد الإفتاء المجتمع الدولي وكافة دول العالم والجهات الدولية الفاعلة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب وموجات التطرف والتشدد فى مختلف أنحاء العالم، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.