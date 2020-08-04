شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار بيروت.. نقابة المهن التمثيلية تقدم التعازي للشعب اللبناني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت نقابة المهن التمثيلية عن تعازيها للشعب اللبناني بعد الانفجار الذي ضرب وسط بيروت، الثلاثاء، وأحدث العديد من الخسائر البشرية والمادية.

وأصدرت النقابة بيانًا صحفيًا، جاء نصه: «تتقدم جموع فناني جمهورية مصر العربية بخالص ‏التعازي للشعب اللبناني الشقيق في ضحايا انفجار بيروت الرهيب الذي وقع ‏اليوم وتابعناه جميعا بمزيد من الأسى والألم، داعين الله عز وجل أن يلهم ‏أسر الضحايا الصبر والسلوان، وأن يعجل بالشفاء للجرحى جراء هذا ‏الانفجار، حفظ الله لبنان وشعبها».‏

وذكر موقع «العربية» أن انفجارًا ضخمًا وقع في مرفأ لبنان بوسط العاصمة بيروت، سقط فيه أكثر من 30 قتيلًا و2500 مصابًا.

وسُمع دوي انفجار، الثلاثاء، في العاصمة اللبنانية. وشوهدت سحب الدخان تتصاعد في سماء العاصمة بكثافة عقب الانفجار. ووصل الدوي إلى قبرص.

وصرح وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي لتلفزيون «الجديد» على «تويتر» بأن «المواد شديدة الانفجار التي كانت في العنبر رقم 12 هي (نترات الأمونيا) وعليكم بسؤال الجمارك عن سبب وجودها هناك»، مؤكدا أنه «تمت السيطرة على 80% من الحريق في مرفأ بيروت».

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