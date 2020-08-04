شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: غرفة عمليات لمتابعة تصويت المصريين في الخارج بانتخابات مجلس الشيوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات فيديو تعريفيًا بالخطوات التي حددتها الهيئة الوطنية لتصويت المصريين بالخارج على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للبعثات في الخارج، بداية بالتسجيل على الموقع الرسمي للهيئة خلال الفترة من 25 إلى 31 يوليو 2020 وحتى إرسال الخطاب عبر هيئات البريد الحكومية في مختلف الدول إلى بعثاتنا الدبلوماسية، وذلك اتصالًا بدعوة الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين المصريين المقيمين في الخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 يومي 9 و10 أغسطس، وصدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 44 لسنة 2020 بتنظيم تصويت المصريين خارج جمهورية مصر العربية في انتخابات مجلس الشيوخ.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، الثلاثاء، أنه بناءً على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بعثاتنا في الخارج بالتنسيق مع مؤسسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقى جميع الخطابات عبر البريد حتى يوم 12 أغسطس بما يتناسب والتوقيات التي حددتها الهيئة وفقًا للجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس الشيوخ.

وشكلت البعثات في الخارج لجانًا فرعية بالخارج في 140 مقر انتخابي في 124 دولة، كما تم موافاة بعثاتنا في الخارج بالقواعد الإرشادية المنظمة لإجراءات عمل لجان الانتخاب للمصريين المقيمين خارج مصر في مجلس الشيوخ 2020.

وقالت الخارجية إنها شكلت غرفة علميات بمقر الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية بالخارج والتعامل مع أي صعوبات أو مشاكل تواجه البعثات ونقل أي شكاوى من المواطنين بالخارج للهيئة الوطنية للانتخابات، أو لمجموعة الدعم الفني المنبثقة عن الهيئة.

ويأتي قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإجراء تصويت المصريين في الخارج من خلال البريد السريع لمنع حدوث تجمعات حفاظًا على المصريين في الخارج، سواء مقيمين أو أعضاء البعثات الدبلوماسية، وبما يضمن شفافية ونزاهة العملية الانتخابية والحفاظ على حق المصريين المقيمين بالخارج في الإدلاء بأصواتهم في جميع الاستحقاقات الانتخابية.

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