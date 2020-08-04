شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يهنئ أوائل الثانوية العامة: أنتم مصدر فخر لنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة تليفونيًا، أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، بالتفوق كما أثنى على الجهد الذي بذله أولياء الأمور ليصلوا بأبنائهم لهذا المستوى العلمي المتميز.

وأكد محافظ القاهرة بحسب بيان، الثلاثاء، سعادته بحصول القاهرة على 12 مركزًا من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل مصدر فخر للمحافظة متمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح في حياتهم الجامعية والعملية.

وأشاد محافظ القاهرة بجهود الطلاب وأولياء الأمور وجميع العاملين المشاركين في امتحانات الشهادة الثانوية العامة، والتي تكللت بهذا النجاح رغم الظروف الصعبة التي مرت بهذا العام الدراسي.

كانت القاهرة حصلت على 12 مركزًا بين أوائل الجمهورية في 9 إدارات تعليمية حيث حصدت إدارة البساتين ودار السلام مركزين وإدارة النزهة مركزين وشرق مدينة نصر مركزين وإدارات الساحل والوايلي ومصر الجديدة وحلوان والخليفة والمقطم والقاهرة الجديدة مركزًا واحدًا لكل منهم.