شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تبدأ توزيع 80 طن لحوم أضاحي اعتبارًا من الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الأوقاف بدء توزيع أول 80 طن لحوم صكوك الأضاحي، في الأسبوع الأول، اعتبارًا من بعد غد الخميس، مؤكدة أن التوزيع سيتم تحت إشراف ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة وغرف العمليات الفرعية بالمديريات.

وأوضحت وزارة الأوقاف إن غرفة العمليات مستمرة في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقين على مستوى الجمهورية.

وأكدت الغرفة على عدة أمور، أهمها: أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ووضعت وزارة الأوقاف جدول توزيع على النحو التالي الخميس 6 أغسطس الجاري، سيتم توزيع 2 طن لحوم بمحافظة القاهرة، و4 أطنان بالإسكندرية، و2 طن بالجيزة و2 طن بالقليوبية، والجمعة 7 أغسطس سيتم توزيع 2 طن بكل من المنوفية، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ«.

كما سيتم السبت 8 أغسطس توزيع 2 طن بمحافظات:«الفيوم، بني سويف، الدقهلية، دمياط، القاهرة»، كما سيتم توزيع 4 أطنان الأحد 9 أغسطس بكل من:«أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان»، والإثنين 10 أغسطس سيتم التوزيع بمحافظات:«البحر الأحمر، والسويس، وبورسعيد بواقع 2 طن بكل محافظة، و4 أطنان بالأقصر. والثلاثاء 11 أغسطس سيتم توزيع 2 طن بكل من:»مطروح، الوادي الجديد، جنوب سيناء، الجيزة، القاهرة، القليوبية«، والأربعاء توزيع 4 طن بكل من:»شمال سيناء، المنيا، الإسماعيلية«، و2 طن بكل من:»الإسماعيلية، الغربية«.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه سيتم وضع جدول أسبوعي للتوزيع على مستوى الجمهورية يعلن أسبوعيًّا على موقع الوزارة.

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