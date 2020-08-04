شكرا لقرائتكم خبر عن نحات تمثال «مصر تنهض»: العمل نال إعجاب كثيرين داخل مصر وخارجها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالكريم عبدالنبى، نحات تمثال «مصر تنهض» المثير للجدل، إنه تلقى اتصالات من معجبين بالتمثال من داخل مصر وخارجها، ومنهم فنانون لبنانيون أعضاء بنقابة الفنون التشكيلية اللبنانية، على حد قوله.

وأكد «عبدالكريم»، لـ«المصرى اليوم» وجود بعض الجوانب الرمزية في التمثال لم يتم الانتهاء منها بعد، مضيفًا: «رب ضارة نافعة، فنتيجة اللغط الذي حدث، فإن التمثال يعتبر تم عرضه فعليًا على الجميع داخل مصر وخارجها».

وأثار تمثال «مصر تنهض» ضجة كبرى وعاصفة من ردود الفعل الساخرة، بعد عرض صور له على صفحته على موقع «فيسبوك»، وهو ما دعا الدكتور «عبدالكريم» إلى إزالة الصور الخاصة به بعد نشرها على صفحته، وأصدر بيانًا توضيحيًا على صفحته على موقع «فيسبوك» يقول فيه أن تمثال «مصر تنهص» هو عمل تجريبى للنحت المباشر على الرخام، ولم يُكلَّف به من أي جهة، ولم ينته منه بعد.

وأضاف «عبدالكريم» في بيانه أن البعض استغل التمثال للإساءة إلى كل جميل، وللضغط على بعض الجهات لتحقيق أغراض شخصية، ووجدوا ملاذهم في هذا العمل الغير مكتمل لتحقيق أهدافهم، مضيفًا أنه فيما يخص الإساءة لشخصي وجب علىّ التوضيح بأن لي تاريخ فني طويل يعلمه الجميع.

مصر تنهض