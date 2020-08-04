شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: نبحث كيفية مساعدة لبنان فى هذا الظرف الدقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت وزارة الخارجية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عن عميق القلق بشأن الانفجار الذي وقع في لبنان بعد ظهر اليوم، مؤكدةً أن مصر تتابع هذا التطور بكل الاهتمام وتجري الاتصالات اللازمة للوقوف على تفاصيل الأمر، والبحث في كيفية مساعدة لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق. Advertisements

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