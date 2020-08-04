مشهد مؤثر.. أب يحتضن ابنه أثناء انفجار بيروت فى محاولة لحمايته (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت فضائية سكاى نيوز عربية، مقطع فيديو متداول لأب لبنانى يحتضن ابنه داخل بيته لحظة وقوع انفجار مرفأ بيروت. وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت. Advertisements واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء. وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.

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