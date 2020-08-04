شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 149 محضر مخالفات وإشغالات في مدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت سلطات الأقصر حملة مكبر، داخل نطاق مدينة الأقصر، لفض أي تجمعات للباعة الجائلين ما يترتب عليه تزاحم شديد بين المواطنين، ومتابعة سير العمل بها وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
وبحسب بيان، الثلاثاء، أسفرت الحملة عن تحرير ١٤٩ محضر مخالفات متنوعة منها محاضر «باعة جائلين، وإشغال طريق، وإزالات إدارية ونظافة عامة».
وتأتي الحملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء عصام ياسين مساعد الوزير مدير أمن الأقصر والعميد أيمن الشريف رئيس المدينة للحفاظ على النظافة العامة ورفع الإشغالات وتحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية.
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