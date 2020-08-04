شكرا لقرائتكم خبر عن قطع الكهرباء عن قريتي «الدوية وتزمنت» في بني سويف لمدة 5 ساعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن قريتي (الدوية وتزمنت) مركز بني سويف، الأربعاء 5 أغسطس الجاري اعتبارا من الساعة 8 صباحا وحتى 1 ظهرا، لعمل صيانة بشبكة الكهرباء
ويقدًم القطاع اعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ«القطع المؤقت» للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.
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