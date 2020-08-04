شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية تعلن 39 منحة لأوائل الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الجامعة الألمانية الدولية GIU بالعاصمة الإدارية الجديدة عن 39 منحة كلية لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لهذا العام، وذلك طبقاً للشروط المعلن عنها في هذا الرابط.

كان الدكتور سيريل نون، سفير دولة ألمانيا بالقاهرة، قال أثناء زيارته الأخيرة لل GIU بأنه فخور ومعجب جدًا بكون الGIU وهى الجامعة الشقيقة للجامعة الألمانية GUC من أوائل الجامعات التي تعمل بكامل طاقتها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، كما أنه سعيد لإطلاق منارة علم جديدة للتعليم العابر للحدود بين مصرو ألمانيا.

وأضاف أنه بعد انضمام الـGIU لمنظومة التعليم العالي الألماني في مصر مع شقيقتها ال GUC، تفخر وبحق دولة ألمانيا بكونها الشريك الرئيسي للتعليم العالي في مصر.

وتقدم المنحة من الـGIU للطالب طوال فترة الدراسة وتشمل المنحة رسوم التقدم للقبول مرورا بمصروفات الدراسة، وتأمين المعامل والسكن للمقيمين خارج القاهرة، ومصروف شهرى والكتب الدراسية وذلك طوال مدة الدراسة حتى الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات التالية:

• كلية الهندسة التي تضم تخصصات:

o السيارات ميكاترونيك /الكهربائية

o الطاقة

o التصنيع الروبوتات والتشغيل الآلي

o التحكم والميكنة

• كلية إدارة الأعمال تضم تخصصات:

o التمويل والعلوم المصرفية

o المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

o الإدارة الدولية

o السياحة والفندقة

o إدارة المشروعات وأعمال البناء

o إدارة الموانئ والمطارات

o اللوجستيات

o إدارة العقارات

• التسويق الرقمي

• كلية التكنولوجيا الحيوية

• كلية الهندسة الصيدلية والتكنولوجيا

• كلية المعلوماتية وعلوم الكمبيوتر تضم تخصصات:

o علوم الكمبيوتر التطبيقية (الذكاء الصناعي)

o علوم قواعد البيانات

o هندسة البرمجيات

o أمن المعلومات والبيانات- تكنولوجيا الإعلام

• كلية التصميم وتضم تخصصات:

o التصميم الصناعي

o تصميم الأزياء والحلي

يذكر أن الجامعة الألمانية الدولية GIU جاءت تتويجا للعلاقات بين البلدين مصر وألمانيا وإحدى ثمار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2018 لألمانيا .وقد أنشئت ال GIU بموجب اتفاقية دولية وقعتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى المصرية.

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