شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يهنئ طلاب الثانوية العامة.. ويعلن عن «سكينة برازيلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ مطرب المهرجانات حمو بيكا طلاب الثانوية العامة الناجحين في الامتحانات، وأعلن عن إصدر أغنية جديدة بعنوان «سكينة برازيلى». حمو بيكا يهنئ طلاب الثانوية العامة ونشر حمو بيكا عبر صفحته الموثقة على موقع «فيسبوك»: «ألف مليون مبروك لكل اخواتنا اللي نجحو في الثانوية العامة، حمو بيكا بيبارك لكل اخواته وحبايبه اللي نجحوا». حمو بيكا يعلن عن مهرجان سكينة برازيلى وأعلن مؤدى أغانى المهرجانات، حمو بيكا، عبر نفس الصحفة عن مهرجان «سكينة برازيلى» كلمات كاستلو وغناء حمو بيكا وأبوليلة ونور التوت، توزيع فيجو الدخلاوى ومصطفى السيسى. حمو بيكا - صورة أرشيفية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,640

تعافي 44,066

وفيات 4,888

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