شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن عودة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الثلاثاء، عودة تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالمحافظة، بعد توقف دام عدة أشهر تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان، الثلاثاء، إنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الفيروس لعودة استئناف النشاط الرياضي بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، تحت إشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، مع الحفاظ الكامل على صحة اللاعبين والمدربين والإداريين، تمهيدُا للاشتراك في البطولات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، أن المحافظة تولى اهتمامُا كبيرُا بالرياضة والرياضيين وتسعى جاهدة إلى المساهمة في إعداد الشباب بدنيُا وفكريُا وتنمية قدراتهم وتدريبهم وتزويدهم بالمهارات المختلفة بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع متمنيُا لجميع الرياضيين من أبناء المحافظة مواصلة التفوق ورفع اسم مصر عاليُا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بارتداء الكمامة الواقية، والمحافظة على المسافة الأمنة من 3: 2م، واستخدام كمامة بديلة بعد التدريب، وعدم استخدام الكمامة لخطورتها أثناء التدريب، وتخصيص قارورة مياه لكل لاعب، واستخدام المناديل عند العطس أو السعال، وتجنب لمس العين أو الأنف أو الفم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية حفاظُا على سلامة الجميع.

والمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يضم ألعاب «التايكوندو، الجودو، رفع الأثقال، المصارعة، كرة اليد، كرة السلة، الإسكواش، ألعاب القوى، السلاح، تنس الطاولة».

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