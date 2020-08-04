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شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الواسطى يرحبون بأحمد أبوهشيمة خلال افتتاحه مقر «الشعب الجمهوري» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
رحب أهالي مركز الواسطى في محافظة بني سويف برجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال افتتاحه مقر الحزب في المركز.
وقال سلومة عريبي، أمين الحزب بمركز الواسطى، إن المركز هو أول مراكز محافظة بني سويف وبوابة المحافظة بعد محافظة الجيزة، وبه كثافة سكانية كبيرة تصل إلى ٣٠٠ الف ناخب، سيعمل الحزب على حثهم خلال الفترة المقبلة للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وضرب نموذج طيب للمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.
وأضاف «سلومة» أن زيارة رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة لمركز الواسطة يعد عيد لأهالي المركز الذين يدعمونه بكل قوة في هذه الانتخابات.
وافتتح «أبوهشيمة»، الثلاثاء، مقر الحزب الرئيسي بمحافظة بني سويف، ومقر الحزب بمركز ناصر، ومقر مركز الواسطى.
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