شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يبحث التعاون مع «شنايدر إلكتريك» في مشروعات الطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاثاء، بمكتبه في القاهرة المهندس شريف عبدالفتاح، نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة لشركة شنيادر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، ويرافقه أسماء الشيمي، المساعدة التنفيذية للرئيس الإقليمي، والمهندس عمرو قنديل، خبير تطوير الأعمال لدراسة مشروعات الطاقة المتجددة بوديان محافظة جنوب سيناء.

فودة يناقش تشغيل المياه الجوفية بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء

وبحسب بيان، تأتي هذه المبادرة في إطار جهود فريق الخدمة المجتمعية بشركة شنايدر إلكتريك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعتها شنايدر إلكتريك مع وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2019 تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للعمل على تنمية 5 قرى من خلال توفير المياه والكهرباء لسكان تلك القرى.

كما ستوفر شنايدر الكتريك دمج لجميع الحلول والأنظمة المقدمة عبر منظومة برمجيات تقدم دعما متكاملا عن طريق تكنولوجيا إنترنت الأشياء بما يكفل قيمة أعلى من حيث الكفاءة والاستدامة والاتصال.

وجرى الاتفاق على زيارة فريق عمل شنايدر الكتريك لمحافظة جنوب سيناء خلال الشهر الجاري للقيام بزيارة ميدانية وبحث سبل التعاون الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية.