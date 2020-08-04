شكرا لقرائتكم خبر عن دهب تجذب السياحة الداخلية وتتفوق على شرم الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حظيت مدينة دهب بإقبال كبير من السياحة الداخلية خلال عطلة عيد الأضحى، وكان لها نصيب الأسد من معدل الإشغالات السياحية والحجوزات سواء فى الفنادق والمنتجعات أو حتى المخيمات والفيلات والشاليهات السياحية، ووصل الأمر بمن لم يجدوا حجوزات، أن يقضوا أيام العيد فى سياراتهم، متنقلين بين الكافيتريات والشواطئ.

وتفوقت مدينة دهب على شرم الشيخ العالمية فى نسب الإشغالات السياحية وحجم السياحة الداخلية الوافدة عليها

وقال مؤنس الشافعى، صاحب فندق سياحى بدهب، إن ذلك الموسم السياحى بمثابة عودة الروح لدهب بعد جائحة كورونا العالمية، مشيرا إلى المدينة شهدت إقبالا غير متوقع من كل الفئات المصرية.

وقال محسن جعفر، الخبير السياحى بدهب، إنه كان هناك إقبال كبير من المصريين والأجانب المقيمين بمصر لقضاء إجازة عيد الأضحى فى مدينة دهب حيث الطقس الممتع وتنوع المنتج السياحى، علاوة على الأسعار التى تناسب الجميع مشيرا إلى أن دهب يقبل عليها الشباب وطلاب الجامعة؛ لأن لها طبيعة خاصة.

البحر الأحمر- محمد السيد سليمان:

قال عدد من العاملين بالسياحة، إن إجمالى المصريين الذين قضوا إجازة عيد الأضحى بالفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر وصل لنحو ١٠٠ ألف نزيل، يمثلون نحو ٣٠٠ ألف ليلة سياحية بإشغالات وصلت ١٠٠% من الطاقة الاستيعابية المقررة من وزارة السياحة لتشغيل الفنادق وهى ٥٠%، حسب الضوابط التى أقرها مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال ماجد القاضى، الخبير السياحى، إن السياحة الداخلية خلال إجازة العيد أنعشت إشغالات الفنادق لأول مرة منذ نحو ٨ أشهر مع بداية انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف «القاضى» أن هناك إقبالًا من المصريين على قضاء الفترة المتبقية من إجازة الصيف من خلال الحجز بفنادق البحر الأحمر، وذلك مع انخفاض أعداد المصابين بكورونا فى مصر وإعلان نتيجة الثانوية العامة وتواجد عدد كبير من المصريين العاملين بالخارج مع أسرهم فى مصر، متوقعًا أن ترفع وزارة السياحة نسبة الإشغالات المقررة بالفنادق من ٥٠ إلى ٧٥% وذلك بعد التزام القرى السياحية بتطبيق إجراءات وضوابط مواجهة انتشار فيروس كورونا وعدم رصد أى مخالفات أو إصابات.