شيخ الأزهر ناعيا ضحايا انفجار بيروت: "قلوبنا مع لبنان"

وأضاف فضيلته: "ندعو الله أن يرزق أهله وولاة أمره البصيرة ويوفقهم للخروج من أزماته والعبور به إلى بر الأمان".

وكانت قد طغت آثار الدمار على مختلف المناطق المحيطة بالميناء البحري للعاصمة اللبنانية بيروت، كما بدت شوارع العاصمة وكأنها منطقة منكوبة جراء الدمار الواسع الذي أحدثته الموجة الانفجارية القوية بداخل ميناء بيروت.

وقال مصدر أمني لبناني وآخر طبي لرويترز، إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات في أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت.

وشوهد العديد من المباني وقد سقطت شرفاتها وهوت سقوفها على رؤوس قاطنيها، كما شوهد عشرات الأشخاص الذين يتجولون في شوارع العاصمة بيروت وتغطيهم أثار الدماء جراء الإصابات التي تعرضوا لها بسبب الانفجار.