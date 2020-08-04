شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: تعليق العمل بقانون التصالح بمخالفات البناء ودور ثالث بالثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن شائعات انتشرت على السوشيال ميديا بوجود صفحات لمكتب التنسيق على مواقع التواصل الاجتماعى، لكن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كذبت الشائعة مؤكدة أنه لا صحة لما يتم ترويجه.

كما رصد موقع فالصو، أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعى ونشرتها مواقع إخبارية، حول تعليق الحكومة العمل بقانون التصالح على بعض مخالفات البناء لمدة عام، لكن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نفى الأمر، قائلا إن الحكومة مستمرة فى العمل بقانون التصالح دون تعليق، وأن جميع أحكام القانون سارية وتطبق كما هى دون تأجيل أو إلغاء، مشددا على استمرار تلقى طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها مع سداد 25 % جدية تصالح، وأشار إلى أن التصالح يعد بمثابة رخصة رسمية للعقار، وتؤكد فيه قانونية موقفه، وبموجبه يتم إيقاف كافة الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن أعمال المخالفة.

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وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، نفى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، استحداث دور ثالث لأداء امتحانات طلاب الثانوية العامة، قائلا إن امتحانات الدور الثاني تبدأ 22 أغسطس، وأنه سمح لمن له عذر قهرى أن يدخل الدور الثانى، ويكون له كفرصة أولى ويعيد أى مادة يرسب فيها وهذا ليس دور ثالث بل دور استثنائي.

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم الثلاثاء، عادت شائعات تحديد موعد لصلاة الجمعة فى المساجد، وكذلك تحديد وقت للخطبة لا يتجاوز 10 دقائق، الأمر الذى كذبته وزارة الأوقاف، موضحة أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ما زال يتدارس الضوابط الإجرائية لعودة صلاة الجمعة تدريجياً مع قيادات الوزارة حتى يتسنى له عرضها على لجنة إدارة أزمة كورونا برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب بشأنها وفقاً لمتطلبات ومستجدات الأزمة، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وتضمن تقرير الشائعات اليوم، محاولات من بعض رواد السوشيال ميديا لإحداث حالة من البلبلة قبيل إعلام نتيجة الثانوية العامة، حيث تم تداول صور لعدد من الطلاب زعم متداولوها أنهم من أوائل الثانوية العامة، لكنه بالبحث تبين أن الصور فالصو ولا علاقة لها بنتجة الثانوية العامة 2020، وبمزيد من البحث تبين أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم أعلن أسماء أوائل الثانوية العامة 2020، ولم تكن منهم الاسماء المتداولة.



