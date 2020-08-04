شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: الفاتورة الإلكترونية إجبارية اعتبارا من نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 في عددها الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، منها نتيجة الثانوية العامة 2020، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 100 منحة مجانية بالجامعات الأهلية الجديدة للأوائل، وتأكيد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الفاتورة الإلكترونية ستكون إجبارية اعتبارا من نوفمبر. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. واقرأ أيضا على صفحات الخليج 365 غدا.. الرئيس السيسى يوجه بتخصيص 100 منحة مجانية بالجامعات الأهلية الجديدة للأوائل.. ووزير التعليم يعتمد النتيجة ويهنئ المتفوقين.. 81.5% نجاحا بالثانوية.. و 39 طالبا فى قائمة الأوائل وزير التعليم: أوائل ثانوية 2020 قهروا وزير التعليم: أوائل ثانوية 2020 قهروا كورونا وتصدروا القائمة.. 21 طالبا و18 طالبة بينهم 9 من القاهرة.. والثانوية العامة بدون "كتب دراسية" من العام المقبل الفاتورة الإلكترونية إجبارية اعتبارا من نوفمبر.. "المالية": الإقرارات المميكنة تدفع مصر 3 مراكز للأمام فى مؤشر البنك الدولى.. وإدارة 90% من الصادرات والواردات إلكترونيا بنهاية ديسمبر Advertisements

وتستمر شريانا يحمل معه دم المصريين وعرقهم.. 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة.. الرئيس السيسى راهن على إرادة المصريين وكسب الرهان بعدما وفر المصريون تكلفة المشروع خلال أيام

وتستمر شريانا يحمل معه دم المصريين وعرقهم.. 5 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة.. الرئيس السيسى راهن على إرادة المصريين وكسب الرهان بعدما وفر المصريون تكلفة المشروع خلال أيام لا صحة لتعليق قانون التصالح فى مخالفات البناء.. مجلس الوزراء يشدد على استمرار تلقى طلبات التصالح.. ومدبولى: نحرص على التحرك العاجل للاستجابة للشكاوى وتقديم الرعاية الطبية لأصحابها إغلاق 256 مقهى وضبط 66 ألف سائق بدون كمامة.. وزارة الداخلية تضبط 3 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف وضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه إغلاق 256 مقهى وضبط 66 ألف سائق بدون كمامة.. وزارة الداخلية تضبط 3 آلاف قطعة سلاح بينها جرينوف وضبط قضايا احتيال بقيمة 9 مليارات جنيه

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