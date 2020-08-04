فيديو.. رسائل الممرضة شهيدة كورونا لأطفالها الثلاثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهيدة جديدة تنضم لصفوف شهداء الجيش الأبيض، الذين راحوا ضحية فيروس كورونا اللعين، هي: هدى صلاح، ممرضة بمعهد القلب، أصيبت بالفيروس القاتل في أبريل الماضي، وتعافت منه بعدما أجرت المسحة ثلاث مرات، وظهرت النتيجة سلبية، ولكن فجأة ظهرت عليها مضاعفات كورونا.
آلام بالصدر ورعشة باليد وارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة وبناء عليه تم إيداعها فى إحدى غرف الرعاية المركزة على جهاز تنفس صناعي حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمس.
في الفيديو التالي نستعرض تفاصيل قصة شهيدة كورونا..
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