شكرا لقرائتكم خبر عن الأول على الثانوية العامة علمى رياضة : معروف باسم فيثاغورس مصر والمذاكرة عندى مش ورقة وقلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حاله من الفرح والسعادة خيمت على أسرة الطالب أحمد مصطفى وذلك عقب تلقيهم خبر النجاح والحصول على المركز الأول علمي رياضة ويقول الطالب أحمد مصطفي الأول علي الثانوية العامة أشعر بسعادة عارمة عندما تلقيت خبر نجاحي وتفوقي عبر مكالمة من موقع الخليج 365.

وأضاف الأول العلمي ان تفوقي بدأ منذ ان كنت في المرحلة الابتدائية وتعودت على ذلك وان ليس عدد ساعات من الوقت ولا اهتم بالدروس والاعتماد الأكثر علي المهارات العلمية وأكد ان فيروس كورونا لم تؤثر علي دراسته ولكنها تسببت في حاله من التوتر العصبي لتأخير الامتحان او تقدمه وأشار انه يحمل لقب فيثاغورس المصري منذ الصف الثالث الإعدادي تقدمه في مادة الرياضة وتطوير احدى نظريات فيثاغورس وان الدعم النفسي الذي وفرته اسرته له هي السبب في تلك التفوق الدائمواكد ت والدته ان ابنها يحمل صفات كل الطالب المتميز من الصغر وانه يهتم بالتكنولوجيا ويتمني ان يصبح مهندس.

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يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد19