شكرا لقرائتكم خبر عن سامية الأولى مكفوفين: حلمى الحصول على منحة من الجامعة الامريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرحة عارمة ودموع انطلقت بمنزل الأولى فى الثانوية العامة مكفوفين سامية محمد عبد الرحمن، وانطلقت الزغاريد فرحاً بالتفوق الدراسي.

أب متوفى وأم قاتلت من أجل تفوق ابنائها فالكبرى تم التحاقها بكلية صيدلة والثانية نحتفل اليوم بتفوقها، سامية محمد عبد الرحمن الأولى فى المرحلة الثانوية العامة مكفوفين التى حصلت على مجموع 395.5 والتى وصفت هذا العام الخاص بكورونا بانه غاية فى التوتر وارجعت الفضل اولا لله ثم والدتها التي تعبت وسهرت من أجل نجاحها وحملها ان تحصل على منحة فى الجامعة الامريكية.

اكدت سامية الحاصلة على المركز الأول فى الثانوية العامة: انا كنت بأخذ دروس وكانت بالنسبة الى المخرج الوحيد من جو البيت لكن مع كورونا اضطررت للمكوث فى البيت وهذا أمر ممل وموتر جدا.

وأضافت سامية: حلمى الحصول على منحة من الجامعة الامريكية لأنى اخدت فيه

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يذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ، قد نطلقت يوم الأحد 21 يونيو واستمرت حتى 21 يوليو الماضى، حيث أدى طلاب الثانوية العامة امتحان اللغة العربية و الخميس 25 يونيو أدى الطلاب اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا والخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والأستاتيكا والفلسفة والمنطق والثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 12 يوليو، اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ومن المنتظر عقد امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة في 22 أغسطس الجارى، وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية التي تم اتباعها في الدور الأول، حيث يتم توفير التعقيم اللازم للجان وأدوات التطهير، والكمامات وكل ما يحتاج إليه الطالب، في ظل الضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.