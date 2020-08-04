شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد المقر الجديد لمكتب التنسيق المركزى للتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، مكتب التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمقره الجديد بجامعة عين شمس، والتى تستضيفه لأول مرة فى تاريخها.

وتفقد "سعود" خلال الجولة التجهيزات وتوفير كافة الإمكانيات للأزمة على جميع المستويات لظهور مكتب التنسيق بالشكل اللائق، وبما يحقق مصلحة جميع العاملين به والمترددين عليه من أبنائنا الطلاب.

والتقى سعود خلال جولته التفقدية الإداريين العاملين بمكتب التنسيق والذين أبدوا إعجابهم بمستوى التجهيزات الإمكانيات المتاحة والتى شـأنها أن معاونتهم على إنهاء مهامهم تجاه ابنائنا الطلاب على أكمل وجه، وكذلك التقى عددا من الطلاب المترددين على المكتب بأول أيام العمل به والذين عبروا عن خالص سعادتهم بحجم التطور الملوس على كافة المستويات الخدمية بالمكتب من حيث نظام العمل وسرعة الإجراءات ونظافة المكان فى ضوء الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة تجاههم من القائمين على النظام بالمكتب.

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وعلى المستوى الأمني، تفقد نائب رئيس الجامعة وحدات الأمن المكلفة من قبل وزارة الداخلية بتأمين مقار المكتب للوقوف على مستوى النظام الأمني، مثمنا جهودهم فى تأمين المقر، وأكد استعداد الجامعة لتوفير سبل الراحة و تذليل كافة العقبات التى قد تواجههم أثناء أداء مهامهم التأمينية والذين تقدموا بخالص الشكر على المجهودات المبذولة من قبل الجامعة لتوفير كافة احتياجاتهم المعاونة لإداء مهامهم الأمنية.

وعلى المستوى الصحى وجه بتكثيف الخدمات الصحية المقدمة للطلاب من خلال دعم المكتب بأكبر قدر ممكن من الأطباء العاملين بالإدارة العامة للشئون الطبية ليكونوا فى حالة تأهب دائم للتعامل مع أى حالة طبية طارئة، مشددا على ضرورة الالتزام الدائم باتباع كافة الإجراءات الطبية الاحترازية (من قياس حرارة وغيرها) تجاه جميع المترددين على مكتب التنسيق من الإداريين والطلاب.

وتفقد سعود كافة أعمال التطوير بمسرح الجامعة والملاعب والذى من شأنه أن يثرى قدرات جامعة عين شمس فى تأهيل طلابها وتخريج أفضل الكوادر والمهارات الفنية والرياضية والثقافية والعلمية.

وأشاد بجهود جميع القائمين على إنجاز أعمال التطوير بمبنى مكتب التنسيق والمسرح والملاعب فى وقت قياسى، وجعله صرحا خدميا يرتقى لحجم ومكانة جامعة عين شمس ويليق بمستوى الخدمات المقدمة لأبنائنا الطلاب.