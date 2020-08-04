شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى علمى علوم مكرر: أتمنى الحصول على منحة دراسية لاستكمال تعليمى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت والدة الطالبة روان أحمد عبد المنعم محمد، الحاصلة على المركز الأول مكرر بالشعبة العملية علوم، أن ابنتها كانت تحرص على رعايتها عند إصابتها بفيروس كورونا منذ بدء امتحانات الثانوية، وأنها كانت تريد أن تقيم بجوار غرفة العزل والمذاكرة بجوارها.

وأكدت الطالبة روان فى لايف لـ"الخليج 365"، أنها كانت متوقعة أن تكون من الأوائل لكنها لم تتوقع أن تكون الأولى مكرر، مضيفة أن شعورها بأنها الأولى مكرر لا يضاهيه شعور، لافتة إلى أن فكرة تأجيل الامتحانات بسبب كورونا لم تخطر ببالها لأنها شخصية تعشق التحديات.

وكشفت الطالبة عن رغبتها في السفر خارج مصر واستكمال تعليمها بالولايات المتحدة، وأنها تتمنى الحصول على منحة للدراسة سواء خارج مصر أو بالجامعة الأمريكية داخل مصر.

Advertisements

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، تمهيدًا لإعلانها بجميع مدارس الجمهورية صباح غدًا الأربعاء بجميع مدارس الجمهورية، فى حضور الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحانات، ياسر حسين مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، نائب رئيس عام الامتحانات.

وأوضح الدكتور طارق شوقى، أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالى عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية فى جميع الشعب 43 طالب/طالبة، وحصلت الطالبة صاحبه المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفى نظام الدمج التعليمى حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.