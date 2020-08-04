شكرا لقرائتكم خبر عن السادس أدبى لـ"تليفزيون الخليج 365": والدتى بترقينى من ساعة ما عرفت النتيجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمر صلاح الدين عبد الحميد، السادس مكرر على الثانوية العامة الشعبة الأدبية، أنه لم يتوقع أبدا تلك النتيجة، قائلا: "كنت راضى بالقليل وربنا كرمنى فوق المتخيل".

وأكد عمر أنه لم يراجع الامتحانات وإن توقع أنه سيحصل على درجات مرتفعة لكن قد لا تصل إلى ان يكون من الأوائل.

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وأشار السادس على الثانوية العامة، أنه شعر بالقلق بسبب فيروس كورونا قبل الامتحانات، لكنه وجد الأجواء حوله مطمئنة وهو ما ساعده على أن يؤدى الامتحانات بشكل كبير.

وأكد عمر إنه لم يصدق حين أخبره زملاؤه أن الوزير ذكر اسمه ضمن الأوائل، وأشار عمر أنه حرص على أداء الرياضة حتى خلال الامتحانات، وأنه كان يحرص بشكل كبير على الذهاب إلى "الجيم" حتى لحظة إغلاقه بسبب كورونا، مشددا على أن الرياضة ساعدته للغاية على الاستيعاب والادراك.

وقال عمر إن والدته تحرص على "رقيته" منذ عرفت انه من الأوائل.