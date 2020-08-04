شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أمين عام حزب الكتائب اللبنانية جراء انفجار ميناء بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية الحدث، فى نبأ عاجل، منذ قليل، مقتل أمين عام حزب الكتائب اللبنانية نزار نجاريان جراء انفجار ميناء بيروت. وأعلنت المستشفيات اللبنانية، حالة الطوارئ القصوى منذ قليل، بعد الانفجار الذى شهدته منطقة الميناء البحرى فى العاصمة اللبنانية بيروت. واستقبلت المستشفيات عدد كبير من المصابين الذين تعرضوا لإصابات بالغة إثر الانفجار، مما استدعى لرفع حالة الطوارئ واستدعاء جميع الأطباء. وظهر عدد كبير من المصابين أثناء دخولهم للمستشفيات لتلقى العلاج من الإصابات، فى صور متداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لتظهر مدى الفوضى التى تشهدها المنطقة.

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