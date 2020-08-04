شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية وطبية لبنانية: مقتل 10 على الأقل فى انفجار بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمنى لبنانى وآخر طبى لرويترز، إن عشر جثث على الأقل نُقلت إلى المستشفيات فى أعقاب انفجار ضخم وقع بمنطقة ميناء بيروت، وكانت قناة "إل.بي.سي" التلفزيونية، قد نقلت عن وزير الصحة اللبنانى حمد حسن قوله إن "حجم الأضرار كبير وأعداد الإصابات مرتفعة جدا" جراء الانفجار الذى وقع فى وسط العاصمة بيروت.

و فى السياق ذاته ، أعلن الصليب الأحمر اللبنانى، حالة الاستنفار بعد الانفجار الذى وقع بالعاصمة بيروت.

وكانت قناة العربية، قد أفادت فى نبأ عاجل لها، أن هناك مئات الجرحى جراء انفجار بيروت الضخم.

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وكشفت معلومات أولية حول الانفجار الهائل الذى تعرضت له العاصمة اللبنانية بيروت، عن أن السبب يعود إلى حريق كبير قد اندلع فى أحد عنابر ميناء بيروت البحرى والتى تحتوى على مفرقعات على نحو أدى إلى حدوث الانفجار.

وتعرضت واجهات العديد من المبانى السكنية فى العاصمة بيروت وضواحيها إلى تحطم واجهاتها الزجاجية، فى حين تسببت قوة الموجة الانفجارية فى تحطيم واجهات أسمنتية للعديد من المبانى وسقوط شرفات لعدد من المبانى إلى جانب تحطم العديد من السيارات.

كما شوهد سقوط عدد من الجرحى جراء الأضرار الكبيرة التى وقعت جراء الموجة الانفجارية الكبيرة.