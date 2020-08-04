شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سخرت الكوميكس من ترند الثانوية العامة × 5 صور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت ردود الأفعال مستمرة على نتيجة الثانوية العامة، والتى أعلنتها وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، لتتحول "الثانوية العامة" إلى ترند على كافة مواقع التواصل الاجتماعى، ما بين التهانى، وذكريات النجوم والشخصيات العامة فى هذه المرحلة الدراسية المهمة، وأيضًا امتلأت مواقع التواصل الاجتماعى، بصور أوائل الثانوية العامة هذا العام، وأحاديثهم على الجهد الذى بذلوه خلال العام، ليصلوا إلى هذه النتيجة.



ترند الطفل



كلية الاعلام

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أيضا لم يخل الترند من "الكوميكس" الساخرة، والتى ترصد بالكوميديا السوداء، معاناة البعض تزامنا مع ظهور النتيجة، حيث استعان رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بأشهر الكوميكس للسخرية من نتيجة الثانوية العامة، من أفلام شهيرة مثل سمير وشهير وبهير وفول الصين العظيم، وفيلم الجزيرة، والترندات التى ظهرت فى الأونة الأخيرة.



من فيلم الجزيرة



من فيلم سمير وشهير وبهير

كما سخرت بعض الكوميكس من ارتفاع نسبة النجاح، والأرقام الكبيرة التى حققها البعض مثل 99.9 % و99.5 %، حيث جاء على لسان أحد الأشخاص "مجاميع ديه ولا نسب تنظيم ديتول"، ورصد آخر بخفة دم، رفض أحد طلاب الثانوية العامة، أن يعطى أهله رقم الجلوس خوفا من نتيجته، وثالث بارك وهنأ للناجحين فى مرحلة الثانوية العامة، ولكن حذرهم فى نفس الوقت من المرحلة الجامعية، وصعوبة المرور من العام الدراسى دون الرسوب فى أى من المواد.